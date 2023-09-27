В Украине введут новый налог, как в Швейцарии и Британии: Минэкологии сообщило подробности

Налог призван стимулировать переработку мусора, чтобы оставлять на свалках только отходы, которые не поддаются переработке.

В Украине будет введен экологический налог, который должен стать "инструментом перехода от захоронения к переработке отходов". Его отправят на захоронение и размещение отходов на полигонах. Налог по европейскому образцу, как в 23 странах ЕС, а также в Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Введение налога предусмотрено законом "Об управлении отходами", который вступил в силу с 9 июля 2023 года. Продолжается работа по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Для чего внедряют экологический налог

Цель внедрения налога – стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов. Цель цели поощрения к сортировке мусора и переработке отходов в материал, который подлежит повторному использованию.

"Захоронение на полигонах до сих пор остается самым простым и дешевым способом избавиться от отходов в нашей стране. В то время как в европейской иерархии это последняя и самая нежелательная опция", — пояснили в министерстве.

Кроме того, несовершенное украинское законодательство дает возможность бизнесу декларировать практически все отходы как не представляющие опасности и избегать высокой платы за захоронение, в том числе смешанных бытовых отходов.

По информации Министерства, подавляющее большинство всех отходов в Украине было задекларировано как малоопасные отходы. Значительный их процент можно было бы посортировать и подвергнуть рециклингу, но, к сожалению, они попали на полигоны и свалки.

Где в мире экологический налог уже введен и сколько он составляет

В разных странах ЕС, а также Британии и Швейцарии на захоронение бытовых отходов от 5 евро/т до 100 евро/т. Какими точно будут ставки украинского варианта "налога на мусор", пока неизвестно.

Когда введут

По сообщению ведомства, в Украине заложены целевые ставки налогов, однако они не будут вводиться сразу. Рост до целевого уровня будет происходить постепенно в течение 7 лет после завершения или прекращения военного положения в Украине.

"Первые три-четыре года ставки будут расти несущественно", – объяснили в министерстве.

Между тем, Украина может перейти на польскую систему налогообложения ФЛП. ТСН.ua собрал информацию о системе налогообложения физических лиц-предпринимателей в Польше.

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