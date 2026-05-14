В Украине введут прощальный ритуал для пропавших без вести воинов: подробности

Реклама

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины.

Инициатором перемен выступило Министерство по делам ветеранов.

Документ предусматривает введение официального военного прощального ритуала при установлении кенотафов — символических мемориальных сооружений для воинов, объявленных судом умершими, но чьи тела не были найдены.

Реклама

В настоящее время законодательство не разрешает проводить полноценное захоронение с военными почестями в случаях, когда отсутствует тело погибшего. В то же время, семьи могут устанавливать кенотафы, однако без соответствующего военного ритуала.

«Именно для устранения этого процессуального пробела и был разработан этот законопроект», — говорится в сообщении.

Изменения предусматривают отдельный порядок проведения прощания, который будет закреплен в Уставе гарнизонной и караульной служб ВСУ.

Принятие закона позволит проводить военные почести на месте установления кенотафов, а также обеспечит возможность достойного прощания для семей и равное отношение государства к памяти всех погибших защитников Украины — независимо от того, были ли найдены их тела.

Реклама

После принятия парламентом законопроект будет передан на подпись Президенту Украины.

Как известно, по состоянию на февраль-март 2026 более 90 000 украинцев считаются пропавшими без вести с начала полномасштабной войны, которую ведет РФ против Украины. Это включает как военные, так и гражданские. Актуальные новости о поиске людей, истории семей и официальных данных о пропавших регулярно обновляются.

Ранее в одной из больниц Сумщины обнаружили военного из Буковины Руслана Михайлюка, которого почти год считали пропавшим без вести. Его семья и община все это время надеялись на хорошие новости. Как сообщили в местном обществе, боец находится в военном госпитале и проходит лечение после ранений и болезней.

Новости партнеров