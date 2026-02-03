В Украине ввели 90 дней оплачиваемого отпуска для военных: кто имеет право

Военный / © Pixabay

В Украине с 3 февраля вступили в силу законодательные изменения, которые закрепляют за военнослужащими, освобожденными из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней независимо от дальнейшего прохождения службы.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона на правительственном портале.

Согласно обновленным положениям, военнослужащие, вернувшиеся из плена, имеют право по собственному желанию воспользоваться дополнительным отпуском с сохранением денежного обеспечения сроком 90 календарных дней. Отпуск предоставляется единым периодом и не может быть разделен на части.

В документе отдельно подчеркивается, что получение такого отпуска не ставится в зависимость от решения военнослужащего о продолжении или прекращении службы. Указанная гарантия действует независимо от того, планирует ли лицо оставаться на военной службе или намерено уволиться после ее завершения или во время пребывания в отпуске.

Как сообщается, законодательные изменения направлены на четкое урегулирование правового статуса военнослужащих, попавших в плен, и обеспечение им безусловного права на восстановление физического и психологического состояния после возвращения. Также закон гарантирует сохранение за ними возможности увольнения с военной службы в соответствии с нормами действующего законодательства без каких-либо ограничений, связанных с предоставлением дополнительного отпуска.

