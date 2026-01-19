В Украине ввели аварийные отключения света 19 января: где не действуют графики

Отключение света

В Украине потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию роста. Поэтому во всех регионах страны сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго» в Telegram.

«Пожалуйста, перенесите пользование мощными электроприборами на ночные часы после 23:00», — просят у «Укрэнерго».

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. В результате — на утро есть обестолмленные потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Из-за предыдущего обстрела сложная ситуация в энергосистеме — в части областей применяются аварийные обесточивания. Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений там не действуют.

Аварийные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах своих облэнерго.

В результате предварительных ракетно-дроновых атак сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности). Время обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Потребление

Потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. Сегодня, 19 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,6% выше, чем в это время в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина изменений — снижение температуры в отдельных регионах.

Вчера 18 января суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье — 11 января. Причина — больший объем вынужденных ограничений.

Во всех регионах Украины на протяжении всех суток сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточений.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил о том, что света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графику.