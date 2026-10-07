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- Украина
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В Украине ввели аварийные отключения света: где не действуют графики
В отдельных областях Украины ввели аварийные отключения света из-за последствий вражеских обстрелов.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины вынужденно ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют.
В «Укрэнерго» заверили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Аварийные отключения обещают упразднить после стабилизации ситуации в энергосистеме.
«Укрэнерго» призывает потребителей следить за информацией, ведь ситуация в энергосистеме может измениться. Об этом сообщают на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.
Тех украинцев, у кого сейчас есть свет, просят потреблять электроэнергию бережливо.
Заметим, что в каких именно регионах применены экстренные отключения, в «Укрэнерго» не уточнили. Однако ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электричества, а также на правом берегу столицы возникли перебои с водоснабжением.
Также эксперт рассказал, когда украинцам готовиться к 16 часам без света.