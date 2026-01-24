ТСН в социальных сетях

Аварийные отключения света ввели в пяти областях Украины

Аварийные отключения электроэнергии коснулись сразу нескольких областей Украины.

София Бригадир
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях.

Об этом сообщило «Укрэнерго» и облэнерго.

Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. В связи с этим предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в Укрэнерго.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, если поставки пока сохранены.

Напомним, в ночь на 24 января оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры — в Чернигове практически нет света.

