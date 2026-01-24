- Дата публикации
Аварийные отключения света ввели в пяти областях Украины
Аварийные отключения электроэнергии коснулись сразу нескольких областей Украины.
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях.
Об этом сообщило «Укрэнерго» и облэнерго.
Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. В связи с этим предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в Укрэнерго.
Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, если поставки пока сохранены.
Напомним, в ночь на 24 января оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры — в Чернигове практически нет света.