В Украине ввели экстренные отключения света: в трех областях они не действуют

Аварийные отключения электроэнергии сегодня, 2 июня, будут действовать во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объекты сети системы передачи электроэнергии. Энергопитание объектов критической энергоструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ДТЭК вводит экстренные отключения в Киеве, столичном регионе, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается, – говорят в ДТЭК. – Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения".

Представители компании уверяют, что энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

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