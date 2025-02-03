В Украине ввели графики аварийных отключений света: где тяжелая ситуация с электроэнергией

Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.

В ряде регионов сегодня, 3 февраля, были введены графики аварийных отключений света.

В частности, речь идет о Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда по упрощению 1-2 очереди ГАВ", — коротко отметили в "Полтаваоблэнерго".

Как отмечают энергетики, прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе — и на случай резкого снижения температуры воздуха", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказывал, что, скорее всего, 5 февраля, в пиковые часы потребления при снижении температуры в энергосистеме может возникнуть дефицит. Как правило, отметил эксперт, в таких случаях энергетики вводят аварийные и стабилизационные отключения.

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