В Украине ввели графики аварийных отключений света: список регионов

Графики аварийных отключений применяются в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за последствий атак.
В нескольких регионах Украины 23 декабря введены аварийные графики отключений света по указанию "Укрэнерго".
Об этом сообщили в ДТЭК и Киевской ГВА.
В ДТЭК проинформировали об экстренных отключениях света в Киеве и области, в Днепропетровской и Донецкой областях и назвали причину:
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме".
В компании добавили, что энергетики всей страны работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев.
В свою очередь в Киевской ГВА заявили, что графики аварийных отключений электроэнергии применяются в столице в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий российских обстрелов.
Аварийные отключения света также введены в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях. Об этом сообщают местные облэнерго.
Напомним, в середине декабря в Украине ввели новые графики отключений света, которые будут одинаковыми для всех регионов.
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