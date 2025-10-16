В Украине ввели графики отключения света 16 октября: где не будет электричества

Отключение света. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Утром 16 октября в Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Этой ночью россияне снова атаковали объекты энергетики.

Об этом сообщили на сайтах облэнерго и ДТЭК.

Графики аварийных отключений используются в аварийных вариантах. Энергетики отмечают, что пока нельзя спрогнозировать, сколько будут продолжаться ограничения. Они действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".

Заметим, впоследствии в НЭК заявили, что такие ограничения вновь прибегли из-за сложной ситуации в энергосистеме. По состоянию на 10.00 они действуют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - подчеркивают "Укрэнерго".

Киев и Киевская область

Экстренные отключения коснулись столицы и Киевщины, проинформировали в ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения", - отметили в компании.

Сумская область

На территории Сумщины были введены графики аварийных отключений. По данным облэнерго, в настоящее время ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Днепропетровская область

В ДТЭК сообщили, что в регионе будут действовать экстренные отключения электроэнергии.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - подчеркнули в компании.

Кировоградская область

Сегодня в Кировоградской области введены в действие графики аварийных отключений. По данным облэнерго, ограничения на территории области действуют с 09:21.

Полтавская область

Энергетики подчеркнули, что, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", в 9:07 получили команду на применение двух очередей графиков аварийных отключений света.

Черниговская область

В этом регионе, в отличие от предыдущих, действуют графики почасовых отключений электричества в объеме трех очередей.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, с 16:00 до конца суток, во всех регионах "вероятно внедрение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.

Напомним, этой ночью россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекте ДТЭК Нафтогаз. Из-за обстрелов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Кроме того, из-за ночной атаки часть Полтавской области оказалась без газа. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.