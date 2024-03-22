В Украине ввели графики отключения света после атаки: список областей

После ракетно-дроновой атаки по Украине введены экстренные, стабилизационные отключения электроэнергии и введены графики.

В результате массированной атаки по Украине 22 марта есть проблемы с электроснабжением и были введены графики отключения света на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Одесчине, Донетчине, Запорожье, Кировоградщине и Хмельнитчине.

Об этом сообщили в военных администрациях.

Отключение света в Сумской области

Так, в ряде районов Сумской области временно введены графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в ОВА. Отключения коснутся Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

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"Работают пункты незламности, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – проинформировали в военной администрации.

Аварийные отключения света в Полтавской области

В Полтавской области пришлось применить превентивные отключения подстанций и был введен график аварийных отключений света на 10 очередей, но ситуация контролируемая. Энергетики сейчас работают над возобновлением электроснабжения.

"Самое главное – без жертв и пострадавших. Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе. Разворачиваем в области пункты незламности, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи", – сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Отключение света на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в результате российской атаки были повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. Есть перебои с электро- и водоснабжением. Будут введены графики отключений света.

"В нашей области более 1300 пунктов незламности. Их мы подготовили заранее – силами власти, ГСЧС, полиции, бизнеса. Там есть все, чтобы переждать отключения электричества. Свет, тепло, возможность подзарядить гаджеты и выпить горячего чая. Найти ближайший пункт можно в "Дии", – сообщили в Днепропетровской ОВА.

Как заявили позже в ДТЭК, на Днепропетровщине – экстренные отключения света. В этом случае графики отключений не работают.

"Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Из-за этого в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго", – говорится в заявлении ДТЭК.

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Отключение света в Одесской области

Как сообщили в ДТЭК, вводятся стабилизационные отключения света в Одесской области.

"Массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесчины также. Поэтому в городе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений вы можете найти на сайте ДТЭК Одесские электросети", – проинформировали в компании.

Отключение света в Донецкой области

В ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии в Донецкой области.

"В Донецкой области также происходят экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго. Причина: массированная ночная атака врага по объектам энергетики. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание в дома украинцев", – говорится в сообщении.

Отключение света на Запорожье

В ПАО "Запорожьеоблэнерго" сообщили о введении графиков аварийного ограничения энергопотребления.

"Из-за утренней атаки страны-террориста на объекты украинской электроэнергетики в Запорожской области введены графики аварийного ограничения энергопотребления. В настоящее время ограничения касаются только крупных юридических потребителей электроэнергии", – говорится в сообщении.

Однако в "Запорожьеоблэнерго" призвали каждого приобщиться к делу сохранения стабильной работы объединенной энергосистемы.

"Выключите, пожалуйста, некритически нужные электроприборы, по возможности отложите пользование энергоемкой электротехникой на ночное время. Это поможет не только "удержать" ситуацию, но и избежать более серьезных последствий – в том числе внедрения графиков почасовых отключений", – сообщили в компании.

Отключение света на Кировоградщине

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света, чтобы поддержать баланс в энергосистеме Украины.

"Каждые 2 часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных громадах области. В областном центре под отключение попадают окрестности города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируется", – говорится в заявлении.

Отключение света на Хмельнитчине

В Хмельнитчине вследствие вражеской атаки есть повреждения электросетей. В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что есть аварийные отключения электроэнергии.

"Энергетики оперативно перезаживляют потребителей по аварийной схеме питания. Прежде всего – объекты критической инфраструктуры (больницы, объекты водоканалов, котельные и т.п.). Далее будут работать над восстановлением распределения электрической энергии всем потребителям", – проинформировали в компании.

Там подчеркнули, что энергетики делают все возможное для скорейшего возобновления распределения электроэнергии до каждого дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отключения света! Самая массовая за последнее время атака на энергосистему!

Напомним, войска РФ ночью и утром 22 марта устроили массированы удар по Украине ракетами и дронами. Есть разрушения, раненые и погибшие. Пострадала критическая инфраструктура – возникли проблемы со светом и водоснабжением.

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