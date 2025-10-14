В Украине ввели І уровень опасности на ближайшие три дня: какая причина

Погода / © Pixabay

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал предупреждение об устойчивом снижении ночных температур, что приведет к заморозкам на почве в ряде регионов страны.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам специалистов, волна похолодания задержится минимум на три ближайшие ночи: с 15 по 17 октября. Из-за этих неблагоприятных погодных явлений объявлен I уровень опасности — «желтый».

«В ночь на 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-3°», — говорится в сообщении синоптиков.

15 октября на территории большей части страны прогнозируются заморозки на территории большей части страны

16 октября «минус» прогнозируется в восточных и юго-восточных регионах, а 17 октября холодная волна задержится на востоке страны. В связи с этим объявлен І уровень опасности (желтый).

16 октября на территории большей части страны прогнозируются заморозки на территории большей части страны

Большинство областей в понедельник, 15 октября, будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь днем на северо-востоке страны.

17 октября на территории большей части страны прогнозируются заморозки на территории большей части страны

В южных, центральных, восточных и Сумской областях во время ночных прояснений температура воздуха опустится до 0…-3° на поверхности почвы. Днем также будет прохладно — всего +6…+11°, местами на юге до +14°.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью 0…-3°, днем +1…+6°. На Закарпатье ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным синоптика Ивана Семилита, вскоре в Украине ожидается временное улучшениепогодных условий. Он прогнозирует, что в ближайшие дни уменьшится количество осадков, а температура воздуха повысится. В частности, в течение текущей недели днем термометры будут показывать от +5∘C до +12∘C.