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В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса — Зеленский
Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введен реальный мораторий на проверки бизнеса и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 21 июля.
«Первое заседание обновленного состава СНБО Украины. Начинаем с аспектов внутренней безопасности — безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что следует ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности это касается локализации производств в Украине.
«Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность», — сказал Зеленский.
Все, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано, заметил президент.
«Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев», — сказал он.
Напомним, ранее говорилось, что во время войны отечественный бизнес страдает не только от атак РФ, но и от произвола некоторых органов.
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