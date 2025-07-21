В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса — Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введен реальный мораторий на проверки бизнеса и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 21 июля.

«Первое заседание обновленного состава СНБО Украины. Начинаем с аспектов внутренней безопасности — безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины», — сказал президент.

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Он также подчеркнул, что следует ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности это касается локализации производств в Украине.

«Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность», — сказал Зеленский.

Все, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано, заметил президент.

«Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев», — сказал он.

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Напомним, ранее говорилось, что во время войны отечественный бизнес страдает не только от атак РФ, но и от произвола некоторых органов.

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