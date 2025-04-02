В Украине ввели новые правила бронирования работников: что изменилось

Бронирование работников теперь доступно только в электронном формате, а воспользоваться механизмом могут только предприятия с обновленным статусом критичности. / © ТСН.ua

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С 1 апреля в Украине вступили в силу новые правила бронирования работников. Теперь заявки могут подавать только предприятия, которые обновили статус критичности, а сам процесс оформления происходит исключительно в электронном виде.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Ключевые изменения:

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Заявки на бронирование будут рассмотрены в течение 72 часов.

Бронирование по старым правилам больше не действует.

Предприятия, обновившие статус критичности, могут оформлять бронь беспрепятственно.

Остальные предприятия должны сначала обновить свой статус, чтобы подать заявку.

«Если бронирование не появилось, это может означать, что работодатель еще не обновил статус предприятия или не подал заявку. В таком случае работникам следует обратиться в кадровую службу для уточнения информации», — объяснила Черногоренко.

Черногоренко также напомнила, что другие виды отсрочок (например, отражаемые в военно-учетном документе в Резерв+), не прекращаются с 1 апреля.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предприятиям критической инфраструктуры бронировать до 75% своих работников.