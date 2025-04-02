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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
83
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В Украине ввели новые правила бронирования работников: что изменилось

Значительная часть предприятий уже успешно подала заявки и беспрепятственно перебронировала своих работников через портал “Дія”.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Бронирование работников теперь доступно только в электронном формате, а воспользоваться механизмом могут только предприятия с обновленным статусом критичности.

Бронирование работников теперь доступно только в электронном формате, а воспользоваться механизмом могут только предприятия с обновленным статусом критичности. / © ТСН.ua

С 1 апреля в Украине вступили в силу новые правила бронирования работников. Теперь заявки могут подавать только предприятия, которые обновили статус критичности, а сам процесс оформления происходит исключительно в электронном виде.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Ключевые изменения:

  • Заявки на бронирование будут рассмотрены в течение 72 часов.

  • Бронирование по старым правилам больше не действует.

  • Предприятия, обновившие статус критичности, могут оформлять бронь беспрепятственно.

  • Остальные предприятия должны сначала обновить свой статус, чтобы подать заявку.

«Если бронирование не появилось, это может означать, что работодатель еще не обновил статус предприятия или не подал заявку. В таком случае работникам следует обратиться в кадровую службу для уточнения информации», — объяснила Черногоренко.

Черногоренко также напомнила, что другие виды отсрочок (например, отражаемые в военно-учетном документе в Резерв+), не прекращаются с 1 апреля.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предприятиям критической инфраструктуры бронировать до 75% своих работников.

Дата публикации
Количество просмотров
83
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