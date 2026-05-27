В Украине утвердили новый драйвовый праздник: зачем он нужен

Украинская музыка

Верховная Рада 27 мая приняла постановление о введении нового праздника — Дня украинской музыки. Депутаты уже определили конкретную дату для празднования и объяснили, как это связано с легендарным фестивалем «Червона рута».

Об этом говорится на сайте парламента.

За постановление №15053 о введении Дня украинской музыки проголосовали 292 народных депутата. Документом предусмотрено ежегодное празднование в третью субботу сентября. Цель праздника — сохранить память о фестивале «Червона рута» 1989 года как одном из ключевых событий в истории украинской музыки и отметить вклад украинских артистов в развитие национальной культуры.

В Раде отметили, что инициатива направлена на поддержку украинских исполнителей и представителей музыкальной индустрии, которые формируют современное культурное пространство страны. Также она призвана усилить культурный отпор в условиях вооруженной агрессии РФ и способствовать укреплению украинской культурной среды без российского влияния.

«В международном измерении День украинской музыки рассматривается как важный инструмент культурной дипломатии Украины», — отмечается на сайте парламента.

Дата празднования выбрана неслучайно. Именно в сентябре 1989 года впервые состоялся фестиваль «Червона рута», который стал выдающимся событием для украинской культуры и современной музыки. Первый фестиваль длился с 17 по 24 сентября и вошел в историю как первый регулярный молодежный фестиваль независимой Украины.

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Санченко подчеркнул, что сегодня украинская музыка является не только художественным явлением, но и важным элементом информационной безопасности и культурного фронта государства.

По его словам, идея создания Дня украинской музыки поступила от представителей музыкальной сферы, в частности от Украинского агентства по авторским и смежным правам.

К слову, 21 мая Украина отпраздновала День вышиванки, которая во время войны стала символом единства, силы и несокрушимости. К празднованию традиционно присоединились украинские звезды и общественные деятели, которые поделились своими образами и поздравлениями. Владимир и Елена Зеленские отметили, что на сегодняшний день украинцы сами вышивают свою судьбу собственной жизнью и борьбой.

