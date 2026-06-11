В Украине ввели новый праздник 11 июня: сегодня отмечаем впервые

Силы беспилотных систем

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Сегодня, 11 июня, украинцы впервые отмечают новый военный праздник — День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в официальном указе президента Украины №485/2026.

В документе говорится, что решение о введении этого праздника было принято с целью формирования новых военных традиций. Кроме этого, речь идет о значительном вкладе Сил беспилотных систем в борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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«Установить в Украине День сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня», — говорится в указе.

Отныне праздник отмечают каждый год именно в этот день. Указ был подписан 10 июня 2026 года и вступает в силу с момента его официального обнародования.

Как известно, в этот день в Украине и в мире отмечают несколько событий. В частности, это Международный день рыси, призванный привлечь внимание к сохранению этого дикого животного. Также 11 июня - Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. В церковном календаре в этот день чтят память апостолов Вартоломея и Варнавы — важных проповедников христианства. Вартоломей был одним из двенадцати учеников Иисуса, а Варнава – одним из первых миссионеров и соратником апостола Павла.

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