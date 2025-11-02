- Дата публикации
В Украине ввели новый запрет для рыбаков: за что будут штрафовать с 1 ноября
В Украине с 1 ноября 2025 года введен осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Госрыбагентство предупреждает: за нарушение – штрафы, уголовная ответственность и возмещение ущерба.
С 1 ноября в Украине официально начал действовать осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала нерестового сезона 2026 года.
Об этом напомнили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства.
Что именно запрещено
Чтобы защитить рыбные запасы и обеспечить безопасные условия зимовки, региональные управления Госрыбагентства издали приказы с перечнем зимовальных ям и их границ. На этих участках любой лов рыбы категорически запрещен.
Рыбачить разрешены только за пределами ям:
зимой – со льда, используя зимние удочки или жерлицы всех типов;
без льда — нахлистом, донными, поплавковыми снастями или спиннингом с естественной или искусственной наживкой.
При этом количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.
Также в период ледостава запрещено:
использовать крючки, расстояние от струйки до жала которых превышает 10 мм;
применять двойные или тройные крючки без приманки (естественной или искусственной).
Какое наказание предусмотрено
Нарушение установленных правил может привести к:
административное наказание;
уголовной ответственности (в случае значительных убытков);
обязательного возмещения вреда, причиненного рыбному хозяйству.
"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыбаков быть ответственными. Сохранение рыбы в зимовальных ямах – критически важное для восстановления популяций весной", - подчеркнул глава Госрыбагентства Игорь Клименко.