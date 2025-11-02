В Украине ввели новый запрет для рыбаков: за что будут штрафовать с 1 ноября

Рыбалка

С 1 ноября в Украине официально начал действовать осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала нерестового сезона 2026 года.

Об этом напомнили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства.

Что именно запрещено

Чтобы защитить рыбные запасы и обеспечить безопасные условия зимовки, региональные управления Госрыбагентства издали приказы с перечнем зимовальных ям и их границ. На этих участках любой лов рыбы категорически запрещен.

Рыбачить разрешены только за пределами ям:

зимой – со льда, используя зимние удочки или жерлицы всех типов;

без льда — нахлистом, донными, поплавковыми снастями или спиннингом с естественной или искусственной наживкой.

При этом количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.

Также в период ледостава запрещено:

использовать крючки, расстояние от струйки до жала которых превышает 10 мм;

применять двойные или тройные крючки без приманки (естественной или искусственной).

Какое наказание предусмотрено

Нарушение установленных правил может привести к:

административное наказание;

уголовной ответственности (в случае значительных убытков);

обязательного возмещения вреда, причиненного рыбному хозяйству.

"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыбаков быть ответственными. Сохранение рыбы в зимовальных ямах – критически важное для восстановления популяций весной", - подчеркнул глава Госрыбагентства Игорь Клименко.