В Украине ввели ограничения потребления электроэнергии: кого это коснется

В "Укрэнерго" призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.

В Украине 13 ноября временно вводится ограничение потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии", – объяснили в компании.

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Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером ограничения будут отменены, когда будут устранены замечания по работе оборудования.

В "Укрэнерго" отметили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. В то же время, там призывали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.

"Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности", — добавили в компании.

Напомним, ранее анонсировалось, что 13 ноября на Прикарпатье будут введены графики ограничений мощности для предприятий.

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