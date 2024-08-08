В Украине ввели отключения света на 8 августа: где и когда не будет электричества

В Украине в четверг, 8 августа, ввели графики отключения света. С 17:00 до 22:00 будут применяться ограничения потребления для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Будет задействована одна очередь графика ограничения мощности. Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности не будет ограничиваться", — подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" причинами применения ограничений называют дефицит мощности в системе, а также высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 градусов на юге и востоке страны.

Украинцев призывают потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00.

Напомним, премьер Денис Шмигаль заявил, что графики отключений света не будут действовать для потребителей, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства.

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