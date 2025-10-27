В Украине ввели отключения света 27 октября: список областей

Отключение света

Реклама

Дополнено новыми материалами

В части областей Украины 27 октября ввели экстренные и аварийные отключения света по команде от «Укрэнерго».

Об этом сообщили ДТЭК и облэнерго.

В заявлении ДТЭК указано, что по команде «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии. В случае изменений компания оперативно будет информировать об этом потребителей в своем телеграм-канале.

Реклама

В то же время по указанию «Укрэнерго», на территории Сумской области введены графики аварийных отключений света (ГАВ). Сейчас графики действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. В «Сумыоблэнерго» отметили, что сообщить о продолжительности обесточивания в случае применения ГАВ невозможно.

По команде «Укрэнерго» 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений света.

«Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии», — призвали в облэнерго.

"Харьковоблэнерго" сообщило, что в Харьковской области введены графики аварийных отключений света из-за последствий предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Реклама

В «Полтаваоблэнерго» проинформировали, что в Полтавской области применены графики аварийных отключений для 1-4 очередей.

В «Кировоградоблэнерго" сообщили, что с 09 ч. 10 мин. по распоряжению «Укрэнерго» по режиму работы объединенной энергосистемы Украины введен в действие график аварийных отключений света.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что 27 октября с 10:30 до 24:00 по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будет выключаться 1 очередь. В регионе были отменены ранее введенные графики аварийных отключений.

Напомним, накануне «Укрэнерго» анонсировало на 27 октября отключения света только для промышленных потребителей в два промежутка. Для бытовых потребителей отключения света не прогнозировались.