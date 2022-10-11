В Украине ввели штраф до 3400 гривен за популярное нарушение ПДД: о чем идет речь

В Украине решили ужесточить контроль за использованием номерных знаков. Нарушители могут даже остаться без водительских удостоверений. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Парламентарии уже внесли изменения в правила дорожного движения. Теперь, если на автомобиле неправильно установлен номерной знак или он грязный или поврежденный, водителю придется заплатить немалый штраф.

Согласно новому законопроекту, принятому Верховной Радой, штрафы предусмотрены за следующие нарушения:

на автомобиль установлен чужой номер;

номерной знак не отвечает государственным требованиям и образцам;

номер разместили в неподходящем месте;

на автомобиле отсутствует номерной знак;

номерной знак неосвещенный, перевернутый или закрытый посторонними предметами;

на номер нанесены запрещенные правилами материалы или покрытия;

грязный номерной знак (невозможно четко распознать цифры и буквы с расстояния 20 м);

любые другие меры, направленные на сокрытие номерного знака.

Если водитель нарушил одно из перечисленных правил ПДД впервые, то его оштрафуют на сумму в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (на сегодня это — 850 грн ).

Более суровое наказание ждет водителя, задержанного с незаконно установленным номерным знаком государственной службы или организации:

ВСУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственная специальная служба транспорта;

Госспецсвязи и защиты информации;

Национальной полиции Украины и т.д.

Размер штрафа за первое такое нарушение уже составляет 100 тысяч рублей. То есть – 1700 гривен. Если же водителя поймают с таким нарушением во второй раз, размер штрафа удвоится и составит 3400 гривен. Дополнительно водителя лишат права садиться за руль автомобиля сроком до 3 месяцев. А иногда запрет может составлять даже полгода.