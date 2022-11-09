В Украине вводится новая форма декларации: кого коснутся изменения

С 1 января 2023 года в Украине нужно будет заполнять новую форму декларации об имущественном положении и доходах. Что об этом известно – читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС), основные изменения коснутся предпринимателей. Им придется вносить больше данных. Для декларантов дополнительно добавят инструкции по правильному заполнению формы.

Так предприниматели получат два новых приложения к декларации о доходах, в которые будут вносить налоговые расчеты по разным видам деятельности и по отдельным налогам:

Приложение МНО – расчет минимального налогового обязательства за отчетный год для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые законно пользуются или являются собственниками сельскохозяйственных земель (данное приложение не распространяется на тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения).

Приложение Ф4 – это расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора. Также сюда входят облагаемые доходы от продажи движимого и/или недвижимого имущества в течение отчетного года.

Эти изменения были одобрены Министерством финансов еще 17 мая 2022 года, однако они вступят в силу только с начала 2023 года.