В Украине вводится уголовная ответственность за распространение информации о перемещении ВСУ

В Украине вводится уголовная ответственность за распространение информации о перемещении ВСУ

Кроме того, сговор с оккупантами также будет наказываться лишением свободы.

Верховная рада Украины вводит уголовную ответственность за распространение информации о перемещении ВСУ. В частности, речь идет о фото и видео украинской техники и военных.

Об этом в Телеграмме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину и по территории Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, распространение информации, которая может помочь идентифицировать на местности перемещение, движение или расположение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований – наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

Исключение составляет только та информация, которую обнародовали ранее в открытом доступе Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или официальные источники соответствующих ведомств стран-партнеров.

Кроме того, сговор с оккупантами или незаконным вооруженным формированием с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, также наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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