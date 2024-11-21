В Украине вводят аварийные и экстренные отключения света: детали

Детальнее о графиках можно узнать на страницах облэнерго.

В четверг, 21 ноября, по команде НЭК "Укрэнерго" в нескольких областях применены аварийные отключения света.

Об этом сообщили на сайтах облэнерго.

"В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", — сообщили на сайте облэнерго.

Впрочем, причин отключений там не называют. Заметим, что в области с 07:00 также действуют графики отключений электроэнергии.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в 07:08 в Сумской области введены специальные графики аварийных отключений для первой очереди", — сообщили "Сумыоблэнерго".

В ДТЭК также сообщили, что с 07:30 применяются экстренные отключения света в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе.

Позже стало известно, что аварийные отключения света вводятся в других областях, в частности, Николаевской, Черниговской.

Напомним, в Киеве и области обновили графики отключений на 21 ноября.

Читайте также:

Такого еще не было! Отключение, но с четким графиком!