В Украине вводят аварийные и экстренные отключения света: детали

Детальнее о графиках можно узнать на страницах облэнерго.
В четверг, 21 ноября, по команде НЭК "Укрэнерго" в нескольких областях применены аварийные отключения света.
Об этом сообщили на сайтах облэнерго.
"В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", — сообщили на сайте облэнерго.
Впрочем, причин отключений там не называют. Заметим, что в области с 07:00 также действуют графики отключений электроэнергии.
"По указанию НЭК "Укрэнерго" в 07:08 в Сумской области введены специальные графики аварийных отключений для первой очереди", — сообщили "Сумыоблэнерго".
В ДТЭК также сообщили, что с 07:30 применяются экстренные отключения света в Киеве, Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе.
Позже стало известно, что аварийные отключения света вводятся в других областях, в частности, Николаевской, Черниговской.
Напомним, в Киеве и области обновили графики отключений на 21 ноября.
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