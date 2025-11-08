В Украине вводят аварийные отключения света 8 ноября: что известно

Отключение света.

Реклама

Из-за ночной атаки РФ на энергетику ночью 8 ноября возникла сложная ситуация в энергосистеме Украины . Некоторые области прибегают к аварийным и экстренным отключениям света.

Об этом стало известно из сообщений облэнерго.

Заметим, накануне Укрэнерго вводило графики почасовых отключений электричества. Впрочем, сегодня утром во многих областях они были обновлены, усилив ограничения и увеличив количество очередей. Именно поэтому света будет гораздо меньше. Обновленные ГПО можно посмотреть на сайтах облэнерго в каждом регионе,

Реклама

Полтавская область

Утром в облэнерго сообщили, что почти в 05:00 в регионе применили специальный график аварийных отключений. Это сделали, чтобы предотвратить нарушение работы объединенной энергосистемы Украины.

Отключение в Полтавской области. Фото: облэнерго.

Сумская область

Утром в Сумской области дополнительно ввели специальные отключения света, отметили в пресс-службе облэнерго. В регионе будут одновременно действовать три очереди.

Заметим, в 05.30 на территории области начали действовать графики аварийных отключений в полном объеме (обесточены все 10 очередей).

Харьковская область

В облэнерго заявили , что по распоряжению диспетчера "Укрэнерго" были применены графики аварийных отключений для недопущения перегрузки энергосистемы в результате вражеских обстрелов.

Реклама

Киев

В столице, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", ввели экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов”, - отметили в КМВА.

Как сообщалось, этой ночью Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. По состоянию на утро стало известно, что, в частности, под прицелом была Полтавская область. Города Горишние Плавные и Кременчуг оказались без электричества.

Напомним, накануне вечером "Укрэнерго" обнародовало графики отключений на 8 ноября. Ограничения будут действовать для бытовых потребителей и промышленных предприятий. Предварительно планировалось, что в течение 13 часов бытовые потребители во всех регионах страны столкнутся с периодическим отключением электроснабжения.