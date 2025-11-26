- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине вводят аварийные отключения света: где не действуют графики
В трех регионах страны ввели аварийные отключения света.
В среду, 26 ноября, в нескольких областях перестали действовать графики отключения света Из-за обстрелов в трех регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом пресс-службе Министерства энергетики.
Отмечается, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения", - подчеркнули в Минэнергетики.
Сумская область
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".
Энергетики подчеркивают, что очередь по графику аварийных отключений не совпадает с очередью во время почасовых.
Харьковская область
Энергетики области обратились к жителям Харькова и области "с настоятельной просьбой" - снизить свое энергопотребление.
Харьковская область
В облэнерго подчеркнули, что с 0:00 в области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики.
Между тем, в "Укрэнерго" подчеркнули, что во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Напомним, накануне вечером "Укрэнерго" ввело графики отключения света 26 ноября. Они будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.