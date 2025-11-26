В Украине вводят аварийные отключения света: где не действуют графики

Отключение света. / © t.me/nlevshitstelegram

Реклама

В среду, 26 ноября, в нескольких областях перестали действовать графики отключения света Из-за обстрелов в трех регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Реклама

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения", - подчеркнули в Минэнергетики.

Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Энергетики подчеркивают, что очередь по графику аварийных отключений не совпадает с очередью во время почасовых.

Харьковская область

Энергетики области обратились к жителям Харькова и области "с настоятельной просьбой" - снизить свое энергопотребление.

Реклама

Харьковская область

В облэнерго подчеркнули, что с 0:00 в области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики.

Между тем, в "Укрэнерго" подчеркнули, что во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Напомним, накануне вечером "Укрэнерго" ввело графики отключения света 26 ноября. Они будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.