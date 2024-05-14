В Украине вводят аварийные отключения света: о каких регионах идет речь

Графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток для промышленных потребителей.

Сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 час. Укрэнерго вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины.

Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По заявлению компании, причиной отключений электричества стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00.

Ситуация с энергообеспечением в Киеве

После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит.

Из-за масштабных повреждений украинских электростанций они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

"В связи с этими причинами и увеличением потребления (по прохладной погоде) в Киеве вводят графики аварийных отключений, в том числе и для населения. Объемы исключений незначительны, около 10% потребителей", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Отключения будут задействованы ориентировочно до 23:00 этого дня.

Для промышленных потребителей также введут ограничения.

Сергей Попко также подчеркнул, что ограничение потребления это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы.

Во Львове и области ввели графики аварийных отключений

Графики аварийных отключений будут действовать и на Львовщине, сообщает "Львовоблэнерго". Свет выключают из-за дефицита мощности вследствие массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

"С сегодняшнего дня во Львовской области вводятся графики почасового отключения электроэнергии. Причина: враг совершил массированные атаки по объектам критической инфраструктуры в других областях. В энергосистеме государства начался дефицит мощности. Чтобы сбалансировать систему, НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении таких отключений", - написал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он также добавил, что вся необходимая информация по отключениям во Львовской области содержится на официальном сайте и на страницах "Львовоблэнерго" в соцсетях.

На Прикарпатье также ввели графики аварийных отключений

"В результате роста дефицита в энергосистеме, НЭК "Укрэнерго" дала указание о введении графиков аварийных отключений в Прикарпатье", - говорится в сообщениях местных СМИ.

Графики отключений электричества, в частности, в Ивано-Франковске ввели в объеме первой и второй очередей.

Графики аварийных отключений (ГАО) – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Вводятся и завершаются ГАО также по указанию Укрэнерго.

Узнать очереди графиков аварийных отключений можно на главной странице сайта "Графики отключений аварийных отключений" по ссылке.

Между тем, в Минэнерго спрогнозировали, насколько может вырасти тариф на свет.

Также известно, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей. Его объем будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а значит, от поставок военной помощи от партнеров.

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