В Украине вводят "чекапы" здоровья: как будут проходить обследования и о каких процедурах говорится

Украинцы благодаря электронному кабинету смогут отслеживать прохождение медицинских осмотров.
В Украине введут медицинские чекапы, то есть полные регулярные медицинские обследования. Речь идет о проведении бесплатного скрининга неинфекционных болезней, в том числе и мониторинге анализа крови.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 июня.
"Мы внедряем общую ответственность как врача, который должен общаться с человеком, который подписал с ним декларацию, так и человека, который должен отслеживать состояние своего здоровья и общаться по прохождению скрининговых программ. Пациент каждые два года должен пройти скрининг рака молочной железы. Если ему не предложили — будет пуш-сообщение, надо будет с семейным врачом пообщаться. А у нас система будет анализировать, какие врачи предложили и какой процент прошел", — сказал глава Минздрава.
Ляшко уточнил, что контролировать медосмотры можно будет в цифровом формате в приложении "Дія", где запустят кабинет пациента. Так, за графиком медосмотра можно будет именно в электронном кабинете.
"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", — отметил Ляшко.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине проводить полные медицинские обследования каждые два года для граждан, старше 55 лет.