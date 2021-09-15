В Украине вводят COVID-сертификаты с цветными отметками: украинцам объяснили нюансы нового документа

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате.

В приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов — "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" — о полном курсе вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Так, "желтый" сертификат будет действовать 120 дней и его можно будет получить, в частности, после первой дозы вакцины. Срок действия "зеленого" — 365 дней. Его же могут получить только те, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса, то есть получили две дозы вакцины.

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После окончания срока действия международного COVID-сертификата, он будет автоматически продлен. Он также будет действовать 365 дней с момента прививки.

Как отмечается, COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Печатать сертификаты на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что внутренние COVID-сертификаты помогут сохранить экономическую активность в случае введения "желтой" зоны. С этими документами во время карантина бизнес сможет продолжать работать и развиваться.

В дальнейшем же в планах разработчиков сделать так, чтобы украинцы, которые не имеют смартфонов, смогут сгенерировать сертификат на портале "Дія" и распечатать его.

Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины

"Сейчас мы активно работаем над внедрением этого функционала в приложении "Дія". Впоследствии также добавим возможность сгенерировать сертификат на портале Дія и распечатать его, если у вас нет смартфона или вам удобнее пользоваться бумажным вариантом", — пояснил Михаил Федоров.

На сегодня, по статистике, около 65 тысяч украинцев сгенерировали внутренние и международные сертификаты в "Дії". Тысячи людей уже протестировали международные COVID-сертификаты в различных странах Европы.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

Как сообщалось, карантин в Украине в "желтой" и "красной" зонах изменен. Соответствующие обновления правительство внесло в постановление № 1236, которая и регулирует карантинные ограничения. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, изменения в "карантинном" постановлении не усиливают ограничения, а в определенной степени их ослабляют.

Как будут работать школы, рестораны и транспорт по новым правилам и какие привилегии будут иметь вакцинированные украинцы, читайте здесь.

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Новости Украины: в "Дії" будет два Covid-сертификаты - чем отличаются и как ими пользоваться

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