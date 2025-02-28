В Украине вводят экстренные отключения света: каких областей это касается

Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
По данным Укрэнерго, в первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес.
"ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", – говорится в сообщении.
Но добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Напомним, по словам генерального директора ДТЭК Максим Тимченко, синхронизация с европейской энергосистемой стала одним из важнейших решений для Украины и позволила усилить энергобезопасность страны.
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