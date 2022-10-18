В Украине вводят экзамен для получения гражданства: Рада сделала первый шаг

Речь идет об экзаменах по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении закон, предусматривающий введение экзамена для гражданства Украины. Речь идет об экзаменах по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Свои голоса в первом чтении за Закон №7606 "О внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по условиям принятия в гражданство Украины" отдали 309 народных избранников.
Так, если парламент окончательно примет закон (во втором чтении), то документом вводится как условие принятия в гражданство Украины – знание основ Конституции Украины и истории Украины.
То есть желающие получить гражданство будут обязаны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком, а также подать документы о сдаче таких экзаменов.
Получение гражданства Украины
В июле президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию об обязательном экзамене для получения гражданства Украины и поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос экзамена по украинскому языку.
Через несколько дней глава правительства сообщил, что Кабмин подготовит законопроекты о прохождении экзамена для получения украинского гражданства.
В Украине уже даже создана сеть центров, которые проводят тестирование достаточного уровня знания украинского языка, сообщил в июле министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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