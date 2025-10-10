В Украине вводят графики отключения света: где и когда не будет электричества

Отключение света.

Реклама

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 10 октября, на территории Сумской области были введены графики аварийных отключений света . Одновременно будут выключать 10 очередей.

Об этом сообщили "Сумыоблэнерго".

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений. В настоящее время они действуют для десяти очередей потребителей", - подчеркнули в компании.

Реклама

Причина применения графиков аварийных отключений – последствия российской атаки на энергетику. Энергетики отмечают, что пока сообщить потребителям о продолжительности обесточивания невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь, накануне "Черниговоблэнерго" сообщило , что почасовые отключения света продолжают действовать и в Черниговской области. Там графики ввели несколько дней назад череду мощных атак на объекты энергетики.

Напомним, сегодня ночью пол Киева оказалась без света из-за атаки России. На Левом берегу столицы тоже проблемы с водоснабжением. Энергетики уже работают по заживлению абонентов. Сначала – для объектов критической инфраструктуры.