Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
1 мин

В Украине вводят графики отключения света: где и когда не будет электричества

В настоящее время графики отключений действуют для десяти очередей потребителей

Автор публикации
Елена Капник
Отключение света.

Отключение света.

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 10 октября, на территории Сумской области были введены графики аварийных отключений света . Одновременно будут выключать 10 очередей.

Об этом сообщили "Сумыоблэнерго".

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений. В настоящее время они действуют для десяти очередей потребителей", - подчеркнули в компании.

Причина применения графиков аварийных отключений – последствия российской атаки на энергетику. Энергетики отмечают, что пока сообщить потребителям о продолжительности обесточивания невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь, накануне "Черниговоблэнерго" сообщило , что почасовые отключения света продолжают действовать и в Черниговской области. Там графики ввели несколько дней назад череду мощных атак на объекты энергетики.

Напомним, сегодня ночью пол Киева оказалась без света из-за атаки России. На Левом берегу столицы тоже проблемы с водоснабжением. Энергетики уже работают по заживлению абонентов. Сначала – для объектов критической инфраструктуры.

Дата публикации
Количество просмотров
11k
