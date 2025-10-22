В Украине вводят графики отключения света: где и когда не будет электричества

Отключение света. / © ТСН.ua

Утром среды, 22 октября, во время массированной атаки на Украину на территории некоторых областей начали вводить графики аварийных отключений света. Причиной стали нынешние удары по энергетике и предварительные обстрелы.

Об этом стало известно из сообщений облэнерго и ДТЭК

Заметим, что аварийные обесточивания происходят не по плану. Именно поэтому продолжительность отключения света спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация.

В Минэнерго уточнили , что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергоинфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех потребителей", - подчеркнули в министерстве.

Житомирская область

В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии утром 22 октября. Облэнерго получило команду от НЭК «Укрэнерго».

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" от 07:55 в Черкасской области применены графики аварийных отключений электроэнергии.

Киев и Киевская область

По команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения.

Полтавская область

В Полтавской области применили график аварийных отключений электроэнергии объемом четырех очередей, сообщает "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины введены графики аварийных отключений В настоящее время они действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

Днепропетровская область

В ДТЭК сообщили , что утром на территории Днепропетровщины будут применены экстренные отключения электроэнергии.

