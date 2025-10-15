В Украине вводят графики отключения света: где сегодня не будет электричества

Отключение света 15 октября. / © ТСН.ua

В четверг, 15 октября, на территории некоторых областей были введены графики отключений света . В частности, аварийные. Причина – новые атаки РФ на объекты энергетики.

Об этом сообщили в ДТЭК и в пресс-службах облэнерго.

Днепропетровская область

Сегодня экстренные отключения электроэнергии будут действовать в Днепропетровской области.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - проинформировали в ДТЭК .

Харьковская область

В пресс-службе облэнерго сообщили , что, по команде НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены графики аварийных отключений.

Полтавская область

С 7:34 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии.

В компании " Полтаваоблэнерго " отмечают, что причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики.

Отключение в Полтавской области. Фото: Полтаваоблэнерго.

Черкасская область

Отмечается, что с 07:35 в области частично применены графики аварийных отключений.

"Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - подчеркнули в пресс-службе "Черкассыоблэнерго".

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в области от 07:49 введен в действие график аварийных отключений.

"Уважаемые потребители, в случае одновременного введения в действие ГАО и ГПО время отключения по вашему графику может быть увеличено", - говорится в сообщении.

Отключение света в Кировограде.

Черниговская область

В Черниговской области, в отличие от других областей, сегодня действует график почасовых отключений. Применены три очереди. В облэнерго подчеркивают , что если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, то в течение дня могут уменьшить объем ограничений.

Напомним, накануне вечером в областях также прибегали к графикам аварийных отключений света. Ограничения были введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской.

Кроме того, в Киеве частично исчез свет . Отключения произошли в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах. Обесточение произошло из-за аварии на высоковольтных линиях. В частности, поэтому правый берег столицы остался с минимальным давлением воды.