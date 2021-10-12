В Украине вводят новые правила для пассажирских перевозок: какие документы надо для поездок между регионами

Новые правила межрегиональных перевозок не распространяются на детей.
В Украине с 21 октября будут действовать новые правила для пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины
Перечень этих документов 12 октября обнародовал Минздрав.
Так, для передвижения в пределах регионов с "желтым" уровнем эпидопасности необходимого или документ о получении по крайней мере одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.
В случае следования в регион с "красным" уровнем эпидопасности необходим один из документов:
- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации
- Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.
Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных пассажирских перевозках. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.
Новые правила межрегиональных перевозок не распространяются на несовершеннолетних. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
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