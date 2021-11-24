В Украине вводят обязательное считывание QR-кода COVID-сертификатов: названа сумма штрафов за нарушение

Если не просканировать QR-код "ковид"-сертификата, может грозить штраф.
COVID- сертификаты в Украине теперь обязательно должны считывать через приложение "Дія", а не просто визуально проверять их. За несоблюдение этой нормы предусмотрены немалые штрафы.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства 24 ноября.
По его словам, представители заведений теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія".
"Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным", — подчеркнул министр.
В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, в Украине усилят ограничения в регионах "желтой" зоны. Областям нужно готовиться к новой вспышке коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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