В Украине вводят обязательное считывание QR-кода COVID-сертификатов: названа сумма штрафов за нарушение

Если не просканировать QR-код "ковид"-сертификата, может грозить штраф.

COVID- сертификаты в Украине теперь обязательно должны считывать через приложение "Дія", а не просто визуально проверять их. За несоблюдение этой нормы предусмотрены немалые штрафы.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства 24 ноября.

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По его словам, представители заведений теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія".

"Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным", — подчеркнул министр.

В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, в Украине усилят ограничения в регионах "желтой" зоны. Областям нужно готовиться к новой вспышке коронавируса.

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