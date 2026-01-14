ТСН в социальных сетях

Украина
539
1 мин

В одной из областей объявили обязательную эвакуацию: кого это касается

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба объявил об обязательной эвакуации 40 детей из 26 семей из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Эвакуация детей

Эвакуация детей / © Национальная полиция Украины

В Украине вводится обязательная эвакуация детей из пяти населенных пунктов Запорожской области. Решение касается 40 детей из 26 семей, которых вместе с родителями или законными представителями перевезут в Черкасскую область.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей", – подчеркнул Кулеба.

Министерство социальной политики, МВД, местные власти и привлеченные службы координируют действия по обеспечению безопасного маршрута и всесторонней поддержки семей на всех этапах эвакуации.

Ранее сообщалось, что более 600 детей до сих пор остаются под постоянными обстрелами в поселке Кушугум на Запорожье. Из-за стремительного увеличения атак FPV-дронами и расширения "серой зоны" от 2 января здесь объявлена принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними. Полицейские и волонтеры проводят ежедневные рейсы, вывозя людей под звуки детекторов дронов.

Кроме того, на Днепропетровщине в Дубовиковской территориальной общине Синельниковского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов в связи с ситуацией в безопасности.

