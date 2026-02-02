- Дата публикации
В Украине вводят верификацию Starlink: как будут работать терминалы — инструкция
Постановление о внедрении «белого списка» принял Кабинет министров Украины. Реализовывать инициативу будет Министерство обороны во взаимодействии со SpaceX.
В Украине вводится «белый список» терминалов Starlink — на территории государства будут работать только авторизованные устройства. Это один из шагов по противодействию использованию россиянами спутниковой связи во время атак дронами. При этом связь для гражданских, бизнеса и военных останется стабильной и безопасной.
Об этом идет речь в инструкции Министерства обороны Украины.
В Минобороны отмечают: авторизованный терминал Starlink — это инструмент безопасности, который делает невозможным использование технологии в интересах российских преступных планов и помогает лишить врага доступа к высокоскоростной спутниковой связи на территории Украины.
Зачем внедряют «белый список»
Решение стало реакцией на факты установки россиянами коммерческих терминалов Starlink на дроны. Такие БпЛА сложно обнаруживать и сбивать: они летают на низких высотах, устойчивы к радиоэлектронной борьбе и могут управляться в режиме реального времени на больших расстояниях.
Благодаря «белому списку» будет сохранена стабильная связь для украинцев и одновременно усилена защита критической инфраструктуры и жизни граждан. По соображениям безопасности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения.
Что нужно для авторизации Starlink
Перед верификацией следует собрать данные о своем терминале:
KIT-номер (при наличии) — на наклейке коробки;
UTID — в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;
номер аккаунта пользователя Starlink (при наличии).
Для военных
Владельцы Starlink должны зарегистрировать данные в приложении «Армія+» (функционал будет доступен позже).
Ответственные за связь или уполномоченные лица вносят данные в систему DELTA.
Для бизнеса и государственных служащих
Заполнить заявку на портале «Дія» (с 3 февраля 2026 года).
Для гражданских лиц и ФЛП
Подготовить паспорт и РНУКПН.
Обратиться в ЦПАУ и подать заявку администратору.
Если во владении несколько терминалов, нужно принести их с собой.
Процедура является бесплатной. После получения сообщения об успешной верификации пользователи смогут и дальше пользоваться Starlink без ограничений.
Напомним, в Украине запускают обязательную верификацию спутниковых терминалов Starlink. Правительство должно усилить безопасность и лишить врага технологических преимуществ на поле боя.
Ранее говорилось, что в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокирования Starlink для РФ.