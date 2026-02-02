ТСН в социальных сетях

В Украине вводят верификацию Starlink: как будут работать терминалы — инструкция

Постановление о внедрении «белого списка» принял Кабинет министров Украины. Реализовывать инициативу будет Министерство обороны во взаимодействии со SpaceX.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине вводят верификацию Starlink: как будут работать терминалы — инструкция

Starlink / © reuters.com

В Украине вводится «белый список» терминалов Starlink — на территории государства будут работать только авторизованные устройства. Это один из шагов по противодействию использованию россиянами спутниковой связи во время атак дронами. При этом связь для гражданских, бизнеса и военных останется стабильной и безопасной.

Об этом идет речь в инструкции Министерства обороны Украины.

В Минобороны отмечают: авторизованный терминал Starlink — это инструмент безопасности, который делает невозможным использование технологии в интересах российских преступных планов и помогает лишить врага доступа к высокоскоростной спутниковой связи на территории Украины.

Старлинк для бизнеса и государственных служащих / © Минобороны Украины

Старлинк для бизнеса и государственных служащих / © Минобороны Украины

Зачем внедряют «белый список»

Решение стало реакцией на факты установки россиянами коммерческих терминалов Starlink на дроны. Такие БпЛА сложно обнаруживать и сбивать: они летают на низких высотах, устойчивы к радиоэлектронной борьбе и могут управляться в режиме реального времени на больших расстояниях.

Благодаря «белому списку» будет сохранена стабильная связь для украинцев и одновременно усилена защита критической инфраструктуры и жизни граждан. По соображениям безопасности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения.

Старлинк для военных / © Минобороны Украины

Старлинк для военных / © Минобороны Украины

Что нужно для авторизации Starlink

Перед верификацией следует собрать данные о своем терминале:

  • KIT-номер (при наличии) — на наклейке коробки;

  • UTID — в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;

  • номер аккаунта пользователя Starlink (при наличии).

Для военных

Владельцы Starlink должны зарегистрировать данные в приложении «Армія+» (функционал будет доступен позже).

Ответственные за связь или уполномоченные лица вносят данные в систему DELTA.

Для бизнеса и государственных служащих

Заполнить заявку на портале «Дія» (с 3 февраля 2026 года).

Старлинк для гражданских граждан и ФЛП / © Минобороны Украины

Старлинк для гражданских граждан и ФЛП / © Минобороны Украины

Для гражданских лиц и ФЛП

  1. Подготовить паспорт и РНУКПН.

  2. Обратиться в ЦПАУ и подать заявку администратору.

Если во владении несколько терминалов, нужно принести их с собой.

Процедура является бесплатной. После получения сообщения об успешной верификации пользователи смогут и дальше пользоваться Starlink без ограничений.

Напомним, в Украине запускают обязательную верификацию спутниковых терминалов Starlink. Правительство должно усилить безопасность и лишить врага технологических преимуществ на поле боя.

Ранее говорилось, что в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокирования Starlink для РФ.

