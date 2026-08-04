В Украине вводятся новые паспорта для животных: что нужно знать и действительны ли старые

Ветеринарный паспорт животного / © Госпродпотребслужба

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В Украине вводятся новые ветеринарные паспорта единого образца с усиленной защитой от подделок. Документ содержит полную информацию о здоровье животных на двух языках и облегчает путешествия за границу.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

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Введение ветеринарного паспорта нового образца стало важным этапом в усовершенствовании системы ветеринарной медицины в Украине. Единая форма документа позволяет унифицировать учет данных о домашних животных, улучшить качество ветеринарного сопровождения и обеспечить более эффективный контроль проведения профилактических мероприятий.

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«Обновленный документ также упрощает подтверждение ветеринарного статуса животного во время путешествий, участия в выставках, передачи права собственности или получения других ветеринарных услуг», — отметил заместитель главы Госпродпотребслужбы, главный государственный ветеринарный инспектор Украины Владимир Кустуров.

Обновление ветеринарного паспорта является частью модернизации отечественной системы ветеринарной медицины и приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Новый ветеринарный паспорт в Украине — какие данные он содержит

Документ нового образца устанавливает единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья домашних животных и его идентификации. В нем содержатся сведения о:

идентификационных данных животного;

владельце;

проведенных вакцинациях;

результатах диагностических исследований;

лечениях;

других ветеринарно-профилактических мероприятиях.

Паспорт заполняется на украинском и английском языках, что позволяет использовать его как на территории Украины, так и за границей.

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Обновленный ветеринарный паспорт отличается не только новым бланком. Он полностью отвечает действующим требованиям законодательства и является составляющей обновленной системы ветеринарной документации.

Ключевые новшества в паспортах для животных

Среди ключевых новшеств:

документ выдается по единому образцу, утвержденному в соответствии с новым законодательством;

каждый паспорт получает уникальный идентификационный номер, содержащий код Украины (UA), серию и порядковый номер;

бланки изготавливают исключительно полиграфические предприятия в соответствии с требованиями Госпродпотребслужбы, что гарантирует их подлинность и защиту от подделки.

Действительны ли старые ветеринарные паспорта?

Заменять ветеринарные паспорта старого образца не нужно. Документы, оформленные в соответствии с предыдущим законодательством, остаются в силе, поэтому владельцам животных не нужно обращаться для их переоформления.

Получить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые уполномочены выдавать такие документы.

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Перед оформлением паспорта животное должно пройти клиническое освидетельствование, быть идентифицированным в соответствии с требованиями законодательства и иметь все необходимые ветеринарно-профилактические обработки.

Подробные разъяснения по оформлению ветеринарного паспорта, требованиям к нему, образцам документа и другим практическим вопросам доступны в специальном разделе «Ветеринарный паспорт животного» на веб-портале Госпродпотребслужбы.

К слову, в Украине нет единого закона об обязательной регистрации собак, поэтому эти правила устанавливаются местными властями. В Киеве узаконить любимца можно через ЦПАУ, во Львове через сайт lkpl, а в Одессе процедура менее четкая. Также доступна регистрация через платформу Animal ID. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф в размере 340-390 грн, поэтому владельцам советуют проверять актуальные правила на сайтах своих городов.

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