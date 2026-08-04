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- Украина
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В Украине вводятся новые паспорта для животных: что нужно знать и действительны ли старые
Теперь оформление ветпаспортов осуществляется по единому государственному стандарту с высоким уровнем защиты.
В Украине вводятся новые ветеринарные паспорта единого образца с усиленной защитой от подделок. Документ содержит полную информацию о здоровье животных на двух языках и облегчает путешествия за границу.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба.
Введение ветеринарного паспорта нового образца стало важным этапом в усовершенствовании системы ветеринарной медицины в Украине. Единая форма документа позволяет унифицировать учет данных о домашних животных, улучшить качество ветеринарного сопровождения и обеспечить более эффективный контроль проведения профилактических мероприятий.
«Обновленный документ также упрощает подтверждение ветеринарного статуса животного во время путешествий, участия в выставках, передачи права собственности или получения других ветеринарных услуг», — отметил заместитель главы Госпродпотребслужбы, главный государственный ветеринарный инспектор Украины Владимир Кустуров.
Обновление ветеринарного паспорта является частью модернизации отечественной системы ветеринарной медицины и приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Новый ветеринарный паспорт в Украине — какие данные он содержит
Документ нового образца устанавливает единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья домашних животных и его идентификации. В нем содержатся сведения о:
идентификационных данных животного;
владельце;
проведенных вакцинациях;
результатах диагностических исследований;
лечениях;
других ветеринарно-профилактических мероприятиях.
Паспорт заполняется на украинском и английском языках, что позволяет использовать его как на территории Украины, так и за границей.
Обновленный ветеринарный паспорт отличается не только новым бланком. Он полностью отвечает действующим требованиям законодательства и является составляющей обновленной системы ветеринарной документации.
Ключевые новшества в паспортах для животных
Среди ключевых новшеств:
документ выдается по единому образцу, утвержденному в соответствии с новым законодательством;
каждый паспорт получает уникальный идентификационный номер, содержащий код Украины (UA), серию и порядковый номер;
бланки изготавливают исключительно полиграфические предприятия в соответствии с требованиями Госпродпотребслужбы, что гарантирует их подлинность и защиту от подделки.
Действительны ли старые ветеринарные паспорта?
Заменять ветеринарные паспорта старого образца не нужно. Документы, оформленные в соответствии с предыдущим законодательством, остаются в силе, поэтому владельцам животных не нужно обращаться для их переоформления.
Получить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые уполномочены выдавать такие документы.
Перед оформлением паспорта животное должно пройти клиническое освидетельствование, быть идентифицированным в соответствии с требованиями законодательства и иметь все необходимые ветеринарно-профилактические обработки.
Подробные разъяснения по оформлению ветеринарного паспорта, требованиям к нему, образцам документа и другим практическим вопросам доступны в специальном разделе «Ветеринарный паспорт животного» на веб-портале Госпродпотребслужбы.
К слову, в Украине нет единого закона об обязательной регистрации собак, поэтому эти правила устанавливаются местными властями. В Киеве узаконить любимца можно через ЦПАУ, во Львове через сайт lkpl, а в Одессе процедура менее четкая. Также доступна регистрация через платформу Animal ID. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф в размере 340-390 грн, поэтому владельцам советуют проверять актуальные правила на сайтах своих городов.