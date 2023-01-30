В Украине выдают "новые" повестки: можно ли отказаться от "старой" — объяснение адвоката

В Украине с 30 декабря 2022 года выдают "новые" повестки. Они составлены на бланках нового образца и отличаются всего несколькими пунктами. Потенциальный призывник имеет право отказаться от "старого" документа.

Адвокат Сергей Гула подчеркнул, что предыдущий бланк утратил силу и не несет никакой правовой нагрузки.

Как действовать, если вам вручили "старую" повестку

"Ознакомьтесь сразу. Посмотрите, новый ли это бланк, который сформирован после 30 декабря, потому что там указано. Если нет — все. Извините, вы раздаете документ, утративший силу", — отметил адвокат.

Также читайте Мобилизация в Украине: какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета

В таком случае вы имеете право отказаться от получения повестки и составить акт отказа в присутствии двух понятых: "Поскольку повестка была выписана на утратившем силу бланке, я отказываюсь от ее получения".

"Сейчас такие вопросы ко мне приходят: "Проезжайте с нами, мы вам дадим "новую" повестку, или какую-то там". Люди, вы не должны ехать. Никто незаконно ограничивать ваши права и свободы не имеет права. Это незаконное лишение свободы", – разъяснил Гула.

Чем отличается "новая" повестка от "старой"

Первое отличие – в названии. Вместо военных комиссариатов – территориальные центры .

. Увеличилось количество документов, которые необходимо доставить в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному нужно еще добавить идентификационный номер .

для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному . Также в повестке нового образца появился пункт, в котором говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины. В прошлой формулировке было точно указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию.

Имеют ли право вручать незаполненную повестку

Адвокат добавил, что незаполненная повестка – не адресована вам. Поэтому вы также имеете право отказаться от ее получения.

Также читайте Мобилизация в Украине: имеет ли право работодатель выдавать повестки работникам

"Потому что повестка, она адресная, она вручается конкретному лицу, оно должно быть прописано. Берите двух понятых, пишите акт отказа. Поскольку эта повестка не была выписана мне... Когда мне будет выписана — вопросов нет", — пояснил адвокат.

Ранее ТСН.ua писал о том, кто и где вправе вручать повестки в Украине. Повестку необязательно должен вручать представитель военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Новый порядок военного учета: адвокат рассказал, в каком случае законно вручение повестки

Читайте также: