В Украине выделили пять миллиардов гривен на закупку дронов: Шмыгаль рассказал детали

Пользоваться дронами будут наши воины на передовой.
В Украине правительство дополнительно выделило пять млрд гривен для Сил безопасности и обороны.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой.
“Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором. Каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности”, — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, что ночью против 18 марта российские войска несколькими волнами совершили массированную атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" на южные области Украины.
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