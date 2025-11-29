В Украине выманивают деньги у родственников военнопленных: как действуют мошенники

Мошенники выманивают деньги у родственников военных / © ТСН.ua

В Украине возросло количество случаев, когда к родственникам военнопленных и пропавших без вести бойцов Сил обороны обращаются мошенники, чтобы выманить деньги.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Злоумышленники используют неустойчивое эмоциональное состояние родственников, предлагая «помощь» в освобождении из плена или поиска пропавших.

К самым распространенным мошенническим схемам относится предложение от людей, которые выдают себя за представителей государственных органов или «посредников», внести военнопленного в список на обмен за соответствующее вознаграждение.

Кроме того, злоумышленники сообщают, что военный якобы тяжело ранен и нуждается в срочном лечении. Цель — заставить семью перевести средства на указанный ими счет.

Во время таких мошеннических действий злоумышленники также пытаются получить доступ к банковским картам или личной информации родственников военных.

В Генштабе ВСУ напомнили, что ни одна государственная структура никогда не требует деньги за освобождение пленных или поиск пропавших.

«Не передавайте незнакомцам личную информацию, номера карточек, копии документов или фото. Избегайте общения с подозрительными аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. Проверяйте любую информацию через официальные каналы», — говорят военные.

