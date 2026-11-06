- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1076
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине выпал первый снег: какие города накрыла "зима" и где ждать морозов до -6 (видео)
В ряде регионов Украины уже зафиксировали первый снег и град, а синоптики Укргидрометцентра предупреждают о ночных морозах до -6° и гололедице 7 ноября.
В Украине уже выпадает первый снег. В соцсетях активно распространяют видео.
В Черкассах дождь со снегом, в Шостке Сумской области прошел сильный град.
Снег также падает в Татарове и Буковеле в Ивано-Франковской области, а также в Стрыйском районе Львовской области.
Первый снег пролетал и в Виннице.
Синоптики предупредили о снеге и гололедице
По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 7 ноября в Украине, кроме запада, а днем в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой снег. На юге и востоке с дождем. Кое-где прогнозируют гололедицу.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 1-6° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.
На Европу сунут метели до полуметра
Ранее мы писали о том, что Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.
Большой циклон принесет в отдельные регионы Европы мощные снегопады, из-за которых высота снежного покрова местами будет достигать 50 см. На дорогах возможны значительные заносы и усложнения движения.
Антициклон в дальнейшем будет перемещаться с северо-запада Европы через центральные районы континента в сторону юго-востока. В частности, Польша из-за его влияния будет оставаться преимущественно без существенных осадков. В то же время более частые прояснения будут способствовать дальнейшему похолоданию — особенно ощутимым оно станет к началу второй декады ноября.