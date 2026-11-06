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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1076
Время на прочтение
2 мин

В Украине выпал первый снег: какие города накрыла "зима" и где ждать морозов до -6 (видео)

В ряде регионов Украины уже зафиксировали первый снег и град, а синоптики Укргидрометцентра предупреждают о ночных морозах до -6° и гололедице 7 ноября.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
1 комментарий
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Первый снег

Первый снег / © pexels.com

В Украине уже выпадает первый снег. В соцсетях активно распространяют видео.

В Черкассах дождь со снегом, в Шостке Сумской области прошел сильный град.

Снег также падает в Татарове и Буковеле в Ивано-Франковской области, а также в Стрыйском районе Львовской области.

Первый снег пролетал и в Виннице.

Синоптики предупредили о снеге и гололедице

По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 7 ноября в Украине, кроме запада, а днем в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой снег. На юге и востоке с дождем. Кое-где прогнозируют гололедицу.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 1-6° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.

На Европу сунут метели до полуметра

Ранее мы писали о том, что Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.

Большой циклон принесет в отдельные регионы Европы мощные снегопады, из-за которых высота снежного покрова местами будет достигать 50 см. На дорогах возможны значительные заносы и усложнения движения.

Антициклон в дальнейшем будет перемещаться с северо-запада Европы через центральные районы континента в сторону юго-востока. В частности, Польша из-за его влияния будет оставаться преимущественно без существенных осадков. В то же время более частые прояснения будут способствовать дальнейшему похолоданию — особенно ощутимым оно станет к началу второй декады ноября.

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Комментарии (1)
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baz8319
16:14, 2026.11.06
Що можна курить чи нюхать, щоб накрапати подібний опус. Цей бред в здоровому глузді написать неможливо. Да осінь, холодає, але сніг в півметра? Автор, заку...
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