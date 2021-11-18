В Украине выпал первый снег: в Сети публикуют яркие фото и видео

В Украине выпал первый снег: в Сети публикуют яркие фото и видео

Снег уже выпал в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

В Украине в четверг, 18 ноября, в некоторых областях выпал первый снег. Местные жители в сети публикуют яркие фото и видео.

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, снег 18 ноября выпал в городе Семеновка Черниговской области.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", — пишут в сообществе "Родная Семеновка".

Также снег выпал в городе Шостка Сумской области и в г. Новгород-Северский Черниговской области. Местные в сети публикуют фотографии и видео.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что ночью, 18 ноября, мокрый снег выпал и в южной части Киевской области.

Наталия Диденко / Facebook

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