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В Украине выпал снег: когда страну накроет волна холода
На горе Пип Иван в Карпатах температура воздуха опустилась до 3° мороза.
Сегодня, 24 сентября, на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до 3 мороза.
Об этом сообщили на Facebook-странице горных спасателей Прикарпатья.
«По состоянию на 8:00 24 сентября на горе Пип Иван — облачно, ветер — западный, 3 метра в секунду, температура воздуха — 3 мороза», — говорится в сообщении.
На обнародованном спасателями фото видна заснеженная гора Пип Иван. Снег на вершине выпал утром, 22 сентября 2026 года.
Значительное похолодание в Украине — что известно
Синоптик Виталий Постригань отмечал, что 25 сентября циклонические вихри будут поддерживать в Украине влажную погоду. Периодически выпадут дожди разной интенсивности.
«Поступление холодного воздуха будет продолжаться. Так что уже стоит заранее приготовить зонты и легкие куртки. Волна холода ожидается ощутимой, но пока без заморозков. Поэтому для несобранных овощных культур угрозы нет — урожай пока можно оставлять на полях», — отметил синоптик.
Синоптики также предупредили, что в ближайшие несколько дней в Европе холодный воздух продолжит распространяться на северные, восточные, центральные и частично южные регионы континента. В некоторых районах температура может опуститься до -12°C, к тому же, мороз ожидается не только на поверхности земли.