В Украине выполнили первую неродственную трансплантацию костного мозга взрослому пациенту

Трансплантацию выполнили врачи в Черкасском онкологическом диспансере.

18-летняя Элина Торопенко стала первой в Украине взрослым пациенткой, которой выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

Об этом сообщает Украинский реестр доноров костного мозга на своей странице в социальной сети.

Девочка из Черкасской области в сентябре 2019 заболела острой миелоидной лейкемией (рак крови). Она прошла лечение и болезнь отступила, но из-за того, что девушка имела мутацию генов сдержать возвращения онкологии не удалось, произошел рецидив, поэтому для полного выздоровления требовалась трансплантация здоровых стволовых клеток. Среди родных донора не нашлось, а это означало, что девушке нужна неродственная трансплантация, которую до сих пор в Украине не проводилась.

Но врачи в Черкасском онкологическом диспансере заручились поддержкой коллег из киевского "Охматдета", которые уже давно проводят такие трансплантации, согласились провести необходимую трансплантацию. Донора благодаря украинскому реестру нашли в мировой базе в Германии — это 23-летний юноша.

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"Наши без преувеличения герои-врачи, Виктор Парамонов, Елена Лукянец, и их команда ЧООД, сломали стереотипы, поставили пациента на первое место и сделали прорыв во взрослой гематологии нашей страны. Верим в дальнейшее развитие мощного центра в Черкассах. Данное событие не была бы возможна без участия заслуженного врача Украины, заведующего ТКМ НДСБ "Охматдит"- Александра Лисицы, много помог и помогает своим «взрослым» коллегам в сопровождении этой трансплантации", — отметили в сообщении.

Введение клеток провели 19 августа, процедура полностью была бесплатной для пациентки, ее было уплачено государством в рамках пилотного проекта по трансплантации.

Впереди у пациентки период приживления клеток и реабилитации.

Отметим, что такие трансплантации пациентам с тяжелыми заболеваниями крови до сих пор проводили за границей, где они стоят минимум 100 000 долларов. Не всегда эти суммы удавалось оплачивать Минздараву, иногда пациенты были вынуждены собирать эти средства самостоятельно, да и суммы, которые нужны на пребывание за рубежом.

Больше об исторический трансплантации смотрите в выпусках ТСН.

Напомним, что в украинском реестре потенциальных доноров костного мозга уже зарегистрировано более 5000 человек. Стать донором может любой совершеннолетний человек, который не достиг 60-летнего возраста и нет ряда заболеваний, которые могли бы повредить пациенту. В 80% донация гемопоэтических стволовых клеток похожа на сдачу крови и не наносит вреда для здоровья донора. Лучшим донорами считаются люди до 35 лет, в реестр таких добавляют безоплатно за счет благотворительных взносов. Лица старше могут попасть в реестр оплатив самостоятельно за анализ, который проводится в зарубежных лабораториях.

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