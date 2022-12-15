В Украине выпускают новую купюру номиналом 100 гривен: будут ли принимать старые банкноты

На новой банкноте будет подпись действующего главы НБУ и год выпуска – 2022.

С 19 декабря 2022 года Нацбанк выпустит банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года – с подписью нового главы Национального банка Украины Андрея Пышного и годом выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота", — объяснили в Нацбанке.

В то же время, банки продолжат принимать и выдавать клиентам без ограничений банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих годова выпуска.

"Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины. Соответствующие нормы есть в решение Правления Национального банка Украины от 25 октября 2022 года", — отметили в НБУ.

НБУ с октября под руководством нового главы

Напомним, 10 октября, экс-руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный официально вступил на должность главы Нацбанка.

Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

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