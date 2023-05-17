В Украине вырастут цены на топливо: насколько летом подорожают бензин и дизель

В настоящее время сети АЗС снижают цены на горючее, однако с июля оно существенно подорожает.
В Украине сети АЗС повысят цены на топливо c 1 июля, в том числе бензин подорожает на 11,2 грн/л.
Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины.
Причина грядущего подорожания горючего в Украине – возврат именно с 1 июля довоенной ставки на НДС в размере 20%.
На сколько вырастут цены на топливо
Аналитики Консалтинговой группы А-95 оценивают, что по возвращении налога автозаправочные станции Украины повысят цены не только на бензин, но и другие виды горючего.
- Цены на дизтопливо вырастут на 7,7 грн/л – до 55,1 грн;
- Цена на автогаз вырастет на 2,6 грн/л – до 24,4 грн.
Актуальные цены на топливо на АЗС Украины
Пока сети АЗС в Украине снижают цены на топливо. По данным Enkorr, в период с 12 по 16 мая:
- бензин А-95 подешевел на 41 коп./л – в среднем до 45,27 грн;
- дизель – на 61 коп./д – в среднем до 43,89 грн.
Напомним, ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук оценил, что по возвращении довоенного налога на горючее цены на бензин могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизель – на 7-8 грн/л, на автогаз – на 3,5-4 грн.
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