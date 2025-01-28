В Украине вырастут цены на железнодорожные билеты: в УЗ рассказали подробности

Цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений.
С 1 февраля "Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. Это означает, что пассажиры увидят существенное повышение стоимости билетов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Возрастет стоимость билетов в Польшу и Венгрию, зато цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений.
"Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", - говорится в сообщении.
Цены на билеты Польши цены вырастут:
- в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;
- в вагонах купе – на 9-27%.
Стоимость билетов на поезд Киев - Варшава вырастет на 37%, а Киев - Будапешт - на 17% для СВ и 21% для купе.
Оформить билеты по старым ценам можно до 31 января 2025 года включительно через официальный сайт "Укрзализныци" и в мобильном приложении
Напомним, с железнодорожных билетов "Укрзализныци" убрали дубляж на русском языке.
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