В Украине вырастут выплаты за рождение ребенка в 2026 году: на что могут рассчитывать родители

В Украине вырастут выплаты при рождении ребенка / © pixabay.com

Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 января 2026 года поменяет систему государственной поддержки семей с детьми.

Документ предусматривает существенное повышение единовременной выплаты при рождении ребенка — до 50 тысяч гривен.

Кроме увеличения единовременного пособия, закон вводит комплексную систему поддержки отцовства. Сюда входят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года, поддержка беременных, которые не имеют страхования, а также новые программы «еЯсла» и «еСадок», направленные на помощь родителям, которые совмещают профессиональную жизнь с воспитанием детей.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua

Увеличение выплат за рождение ребенка в 2026 году

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла закон №13532, который направлен на повышение уровня рождаемости и поддержку сочетания отцовства с профессиональной жизнью, охватывая дородовой, послеродовой периоды и период ухода за ребенком после рождения. Выплаты 2026 года будут фиксированы согласно государственному бюджету, с указанными суммами, а предыдущие выплаты по действующим программам будут выплачиваться до завершения их на момент вступления в силу нового закона.

Согласно документу, единовременная выплата при рождении ребенка с 2026 года увеличивается до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 тысяч гривен и выплачивалась частями (10 320 гривен единовременно — остальные по 860 гривен в течение 36 месяцев).

Закон предусматривает комплексную поддержку родителей, в частности:

помощь беременным женщинам, которые не имеют страхования;

ежемесячную поддержку родителей по уходу за ребенком до одного года;

внедряются программы «еЯсла» для родителей, которые возвращаются на работу после рождения ребенка, а также «еСадок» — поддержка семей с детьми от 3-6 лет.

сохраняется программа единовременного пособия «Пакет малыша»;

вводится «Пакет школьника» — единовременное пособие в размере для семей первоклассников.

усиливается поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

После подписания закона президентом Украины и публикации в газете «Голос Украины», он вступит в силу с 1 января 2026 года.

О каких суммах идет речь

Согласно документу, с 1 января 2026 года выплаты будут составлять:

50 тысяч гривен — единовременное пособие при рождении ребенка Эта помощь выплачивается на первого ребенка, а также на каждого последующего;

семь тысяч гривен — выплата в связи с беременностью и родами для женщин без государственного социального страхования. Исключение составляют военнослужащие — им будут выплачивать помощь в размере полной зарплаты;

семь тысяч гривен — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ухода за ребенком с инвалидностью сумма увеличивается до 10 500 гривен в месяц (коэффициент 1,5);

восемь тысяч гривен — помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет по программе «еЯсла», если один из родителей или опекунов, которые заботятся о ребенке, трудоустроились на полный рабочий день;

восемь тысяч гривен - денежная выплата по уходу по программе «еСадок»;

пять тысяч гривен — единовременная денежная помощь ученикам первых классов по программе «Пакет школьника».

В то же время закон четко регулирует механизм перехода к новым правилам выплат. Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год, его родители не только продолжают получать старую ежемесячную помощь (860 грн), но и дополнительно начнут получать новую ежемесячную выплату в семь тысяч гривен.

Эта двойная выплата будет действовать до момента, когда ребенку исполнится один год.

«еЯсли» и «еСадик»

Программа «еЯсла» — это новая государственная социальная помощь, введенная в Украине для поддержки родителей детей в возрасте от одного до трех лет. Она предусматривает два основных варианта поддержки:

если родители после достижения ребенком одного года возвращаются на работу на полный рабочий день, государство будет выплачивать им ежемесячное пособие в размере восемь тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оплату услуг по уходу за ребенком, например, няне или детскому учреждению;

если родители решают остаться дома с ребенком до трех лет, государство будет продолжать платить единый социальный взнос (ЕСВ) за таких родителей, что позволяет сохранить страховой стаж и социальные гарантии.

Стоит отметить, что для детей с инвалидностью сумма помощи по программе «еЯсла» будет больше — 12 тысяч гривен (коэффициент 1,5).

С 2028 года в рамках программы «еСадок» вводится ежемесячная выплата, которую будут финансировать местные бюджеты, пояснили в Верховной Раде.

Эту помощь могут получать родители (или другие законные представители, кроме опекунов или приемных родителей) детей в возрасте от трех до шести лет (или до восьми лет для детей с инвалидностью) при условии, что отец/мать вышли на полное рабочее время.

Главное требование для получения средств — ребенок не получил места в коммунальном или другом дошкольном учреждении, которое финансируется за средства местного бюджета. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в сад или достигает предельного возраста (шесть или восемь лет).

«Пакет малыша» и «Пакет школьника»

Формат предоставления «Пакета малыша» остается прежним — натуральная форма (набор необходимых вещей) или денежная компенсация.

Если раньше «Пакет малыша» можно было получить только после рождения ребенка, то согласно новому закону, его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Программа, по которой семьи получают пять тысяч гривен на подготовку ребенка к школе — «Пакет школьника» в 2026 году останется в силе.

«Законодательно закреплено предоставление единовременной денежной помощи «Пакет школьника» для учеников первых классов — 5 тысяч грн в 2026 году (в дальнейшем размер будет определяться госбюджетом)», — отметили в Министерстве социальной политики семьи и единства Украины.

Родители будущего первоклассника или будущей первоклассницы в дальнейшем будут иметь право использовать эти деньги на одежду, обувь, канцелярию, книги и т.д. В то же время определяется четкий перечень магазинов, где можно потратить средства.

Ранее министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что правительство готовится предоставить украинцам зимнюю поддержку, предусматривающую выплаты в размере одной тысячи гривен и дополнительных 6,5 тысяч гривен для самых уязвимых граждан.

